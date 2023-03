Questa mattina, venerdì 24 marzo 2023, intorno alle 5.30, si è verificato un terribile incidente mortale nel salernitano. lungo la strada che da Olevano sul Tusciano porta a Battipaglia. Nello schianto ha perso la vita una giovane donna di 35 anni.

Incidente mortale nel salernitano: morta 35enne

Questa mattina, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 5.30, si è verificato un terribile incidente mortale nel salernitano. Lo schianto è avvenuto lungo la strada che da Olevano sul Tusciano conduce a Battipaglia. Per cause ancora in fase di accertamento, tre auto, più precisamente una Toyota, una Volkswagen e una Kia, si sono scontrate in modo molto violento. Una giovane donna di 35 anni ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente

La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, per capirne le cause. La giovane donna di 35 anni era a bordo della Toyota ed è stata sbalzata fuori dalla vettura, andando a finire sotto ad un albero. L’impatto è stato troppo violento e purtroppo la giovane è morta sul colpo. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito alla mano ed è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono arrivate due ambulanze del Vopi, una medicalizzava e una territoriale, e le forze dell’ordine. Gli agenti stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica esatta e le cause dell’incidente.