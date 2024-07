Nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio, un tragico incidente è avvenuto sull’autostrada A8 al casello di Gallarate, in direzione Milano.

Auto si schianta al casello di Gallarate

Erano appena passate le 8 quando un’auto è uscita di strada, schiantandosi contro il cordolo del casello e andando a fuoco. A bordo c’era solo un uomo, che tuttavia è rimasto vittima delle fiamme, che hanno in breve tempo circondato la macchina e parte della struttura autostradale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale e determinare eventuali responsabilità. Per il momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Il racconto dei testimoni

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, l’auto ha colpito il cordolo di ingresso al casello, causando un impatto che ha innescato un incendio. Le fiamme sono divampate subito dopo l’urto, avvenuto nella corsia dedicata al Telepass. Il traffico in direzione Milano è stato temporaneamente bloccato per consentire alle autorità competenti di mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi del caso.

Incidente in A14

Appena pochi giorni prima un altro incidente aveva segnato le autostrade italiane. Intorno alle 3:30 della scorsa notte, all’altezza del casello di Grottammare, un’auto impegnata in cambio di corsia in A14 ha sbandato, finendo sulla rampa dello spartitraffico e volando fuori strada. Le cinque persone a bordo sono rimaste ferite, una in particolare è stata ricoverata in gravi condizioni.