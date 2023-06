Incidente per l’auto della scorta di Giuseppe Conte, coinvolta in un tampon...

Incidente per l’auto della scorta del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: la vettura è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena sulla A1 in direzione Frosinone, tra i caselli della città laziale e Ceprano. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze.