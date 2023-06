Fratelli d'Italia, conti in attivo per il 2022: l'avanzo di gestione ammonta ...

Fratelli d'Italia, conti in attivo per il 2022: l'avanzo di gestione ammonta ...

I sondaggi a favore. E i conti pure. Mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a godere del (maggiore) consenso degli italiani, gli rimane in tasca un gruzzolo di 492.259 euro dall’esercizio del 2022. Il dato è contenuto nella relazione sul bilancio del partito stilata dal segretario amministrativo Roberto Carlo Mele.

Tutti i numeri sono in crescita

La prima forza politica della maggioranza vede crescere anche i contributi annuali derivanti dalla destinazione del 2×1000 Irpef: nel 2021 nelle casse di FdI erano arrivati 2.697.000 euro, nel 2022 l’ammontare dei contributi sale invece a 3.132.000 euro. Nella parte del documento relativa all’evoluzione prevedibile della gestione si legge: «L’entrata del 2×1000 ha registrato nel 2022 un’ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, confermandola come la più importante e diffusa fonte di micro-finanziamento di Fratelli d’Italia». Crescono anche le contribuzioni da persone fisiche (da 735.000 euro nel 2021 ai 3.715.000 euro nel 2022) e quelle da persone giuridiche (da 16.000 euro nel 2021 a più di 510.000 euro nel 2022).

Le spese del partito

L’esborso più oneroso legato alle campagne elettorali c’è quello per le elezioni politiche del 25 settembre: 3.436.000 euro (la cifra è citata nel rendiconto depositato presso la Corte dei Conti). E poi, le donne. Il gentil sesso è costato a FdI 345.495 euro, per l’esattezza. In che senso? Il partito di Giorgia Meloni si è impegnato in iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica: «Sosteniamo e valorizziamo la partecipazione delle proprie associate donne, contribuendo a valorizzare la loro presenza all’interno delle liste elettorali e favorendone la partecipazione a manifestazioni, eventi programmatici e di indirizzo politico» si legge da fonti di FdI.