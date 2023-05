Incidente di San Severino, oggi i funerali del piccolo Mourad

Oggi si terranno i funerali di Mourad Boulila, il bimbo di 8 anni morto nell’incidente a Mercato San Severino insieme alla sorella e al fidanzato.

Nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 17:00, si terranno, a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, i funerali di Mourad Boulila. Il bambino – che aveva appena 8 anni – è deceduto per le ferite riportate nel grave incidente in autostrada a Mercato San Severino. La tragica notizia è arrivata ieri dopo giorni di ricovero in condizioni molto gravi.

Il sinistro ha causato anche la morte della sorella Jemila, di 14 anni, e del fidanzato di lei, il 16enne Rosario Langella. I due ragazzi, deceduti a distanza di poche ore, sono stati sepolti insieme nel cimitero del comune del Salernitano.

Proclamato il lutto cittadino

Per la giornata di oggi il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino:

«Saremo ancora più vicini alla famiglia Boulila-Ruocco Sorrentino, pregando per i giovanissimi scomparsi ed affinché possa salvarsi almeno la cara Giusy (la madre, ndr)».

Inoltre, sempre nella giornata di ieri, dopo la dichiarazione della morte cerebrale del bambino, la famiglia ha acconsentito ad avviare l’iter per la donazione degli organi.