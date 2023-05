A Mercato San Severino sono morti in modo orribile due fidanzati di 14 e 16 anni: lei sul colpo, lui nella notte in ospedale

Uno strazio assoluto per due giovani vite spezzate sull’asfalto, due vite che si erano già legate indissolubilmente: terribile incidente in autostrada, morti due fidanzati di 14 e 16 anni. Jemila e Rosario erano innamoratissimi e sono deceduti dopo un terribile sinistro in A30, ma sono morti entrambi nello stesso incidente sull’A30 mentre erano in auto con la famiglia della ragazzina.

Morti due fidanzati di 14 e 16 anni

Da quanto si apprende la Toyota Yaris a bordo della quale viaggiavano, è finita contro il guardrail della corsia nord dell’A30, in direzione Caserta. Purtroppo Jemila è stata sbalzata fuori dal finestrino ed è morta sul colpo e Rosario è morto nella notte dopo i soccorsi. Sui lo strazio per la terribile doppia morte è tangibile: “Volate più in alto che potete”. E i due innamorati si stavano scambiando post social fino a poco prima di morire. Scriveva Jemila: “Preferirei riprovarci altre mille volte con te piuttosto che lasciare che qualcuno provi ad avvicinarsi al tuo posto”.

Lo schianto a Mercato San Severino

Poco dopo la tragedia all’altezza di Mercato San Severino, con i due che erano uno accanto all’altro nell’auto guidata dalla mamma di lei. Con loro anche il fratellino di 8 anni della ragazza ed il padre, morto anche lui nella notte. Sui media si legge che Jemila e Rosario erano inseparabili: la 14enne viveva con la famiglia a San Valentino Torio ed il 16enne a Pagani. Su TikTok si vedono i due giovani stretti uno accanto all’altro. “Ti amo Ciacio”, così Jemila chiamava il suo fidanzato. E ancora, ad aumentare lo strazio per un amore finito con due giovanissime vite: “Siamo una coppia perfetta”.