Santo Stefano di Cadore (Belluno). Tre vite sottratte alla medesima famiglia quelle di Marco Antoniello, Maria Grazia Zuin e il piccolo Mattia. Un incidente troppo crudele, più di quanto il dolore umano sia in grado di piangere con una sola volta. Saranno sepolti tutti e tre vicini nel cimitero di Favaro Veneto (VE), il loro comune di cui origine.

I funerali

I funerali si terranno venerdì 14 luglio alle ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Andrea in via Altinia. I familiari hanno chiesto che l’ingresso in chiesa resti riservato prioritariamente ai parenti e alle amicizie più intime, oltre che alle rappresentanze dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore. Date le alte temperature, si aggiunge l’invito alle tantissime persone che hanno manifestato il proprio cordoglio di seguire le esequie in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10 del digitale terrestre).

Il punto sulle indagini

Intanto il procuratore Paolo Luca precisa che quello della trentunenne tedesca Angelika Hutter non sarebbe stato un atto volontario e che la stessa non era al cellulare al momento dell’incidente. Di seguito un estratto della dichiarazione: