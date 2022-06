Un ragazzo di 19 anni è morto e una di 17 è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Marmirolo: la loro auto si è schiantata con un camion.

Tragedia a Marmirolo, comune in provincia di Mantova, dove mercoledì 8 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 19 anni. La sua auto si è schiantata contro un camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Marmirolo

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 12:30 lungo la strada Trentino 10. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo pesante. Alla base dello schianto potrebbe esserci una mancata precedenza dato che la vettura è stata centrata dal camion sul lato del conducente, ma saranno le indagini delle autorità a chiarirlo con certezza.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 19enne. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. In gravi condizioni invece la ragazza di 17 anni che viaggiava con lui a cui sono stati diagnosticati un trauma cranico, un trauma all’addome e uno alla schiena.

Attualmente si trova ricoverata agli Spedali Civili di Brescia dove è stata trasportata in elisoccorso.

Incidente stradale a Marmirolo: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà accertare i motivi dello schianto e attribuire eventuali responsabilità.