Incidente stradale a Odolo, auto contro guardrail: morto un uomo di 59 anni

Un uomo di 59 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto ad Odolo: la sua auto è finita contro il guardrail e si è ribaltata.

Tragedia a Odolo, comune in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 59 anni. La sua auto è finita contro il guardrail per poi ribaltarsi e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Odolo

I fatti si sono verificati intorno alle 15 lungo la circonvallazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il guardail. Uno scontro talmente violento in cui il veicolo avrebbe fatto un testacoda prima di ribaltarsi.

Stando ad alcune testimonianze, il conducente sarebbe riuscito ad uscire dall’abitacolo da solo per poi accasciarsi al suolo.

I sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso dopo l’allarme dei passanti, non hanno però purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi tali da vanificare ogni sforzo di rianimazione degli operatori.

Incidente stradale a Odolo: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Salò, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e rimosso l’auto della vittima, e le forze dell’ordine.

Costoro hanno chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro per effettuare i rilievi utili a ricostruirne la dinamica.