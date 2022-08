Incidente stradale a Palermo: morto un ragazzo di 29 anni

Perde il controllo della moto e si schianta a terra: questa la tragica fine di Andrea Aiello, 29 anni, vittima di un incidente a Palermo.

Tragico incidente stradale nella tarda nottata: un giovane di soli 29 anni ha perso la vita nei pressi della rotonda di via Lanza di Scalea, a Palermo.

Morto un ragazzo di 29 anni in un incidente stradale

Si è consumata la vita di un ragazzo di soli 29 anni intorno alle ore 03:00 di questa notte, tra venerdì 26 e sabato 27 agosto.

Il giovane è morto a causa di un incidente stradale verificatosi in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo di Palermo.

Il nome della vittima Andrea Aiello, 29enne che stava percorrendo la strada in direzione della città siciliana in sella ad una moto, ma che ha avuto la peggio. Subito dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per Andrea non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione dell’incidente mortale

Non è ancora chiara la precisa dinamica del sinistro, e si aspettano gli esiti dei primi rilievi compiuti dalla sezione dell’Infortunistica della Polizia municipale, che sono ancora in corso.

Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, Andrea Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo. L’incidente, quindi, sarebbe legato ad un errore del conducente e non vedrebbe colpa in eventuali terze parti.