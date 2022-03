Quattro persone, tra cui un ragazzo di 13 anni e un anziano di 82, sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale a San Rocco al Porto.

Paura a San Rocco al Porto, comune in provincia di Lodi, dove nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui si sono scontrate frontalmente due auto. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone tra cui un ragazzo di 13 anni.

Incidente stradale a San Rocco al Porto

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 14:30 lungo la via Emilia e in particolare nei pressi di quella che viene definita “curva della morte”. Secondo quanto ricostruito, una Lancia Ypsilon e un’Alfa 156 che stavano procedendo in direzioni opposte si sarebbero schiantate a forte velocità finendo distrutte. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno soccorso gli occupanti di entrambi i veicoli constatando il ferimento di quattro persone.

Tra queste vi sono anche un ragazzo di 13 anni e un anziano di 82, trasportati in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, nonostante il forte impatto che ha gravemente danneggiato le auto, nessuno dei passeggeri coinvolti è in pericolo di vita.

Incidente stradale a San Rocco al Porto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Si tratta del secondo scontro sulla statale 9 a distanza di appena 24 ore (l’altro episodio risale a martedì pomeriggio, sempre sulla via Emilia, all’altezza di Tavazzano con Villavesco).