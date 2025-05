Un incidente drammatico lungo la Statale via Emilia

Un grave incidente stradale si è verificato a Secugnago, in provincia di Lodi, lungo la Statale via Emilia. L’episodio ha coinvolto un’ambulanza in servizio di emergenza, che stava procedendo a sirene spiegate con un paziente a bordo. L’ambulanza si è scontrata con un’auto, provocando un impatto violento che ha avuto conseguenze devastanti.

Le conseguenze dell’impatto

Lo schianto ha causato il ribaltamento dell’auto, che è finita nel fossato adiacente alla strada. A bordo della vettura si trovavano diverse persone, tra cui un bambino di soli tre anni, che è rimasto gravemente ferito. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in ospedale con un’eliambulanza, mentre altre due bambine, di quattro e sette anni, sono state anch’esse tra i feriti. In totale, sono otto le persone coinvolte nell’incidente, tutte trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per comprendere come sia potuto accadere un evento così tragico. La comunità locale è scossa da quanto accaduto, e si attende con ansia di conoscere i dettagli che hanno portato a questo drammatico scontro.