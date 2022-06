Due uomini di 65 e 81 anni sono morti a causa di un incidente stradale ad Orvieto: i due si sono schiantati e sono caduti rovinosamente a terra.

Tragedia a Orvieto, comune in provincia di Terni, dove nel pomeriggio di domenica 5 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita a due motociclisti. Scontratisi, per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Orvieto

I fatti hanno avuto luogo lungo la statale 205 “Amerina” che collega Orvieto a Baschi.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 65 anni e uno di 81 stavano viaggiando a bordo delle loro moto quando, per motivi ancora da accertare, hanno avuto uno scontro. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il primo della fila abbia frenato per affrontare una curva e che quello che lo seguiva lo ha abbia tamponato.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite riportate da entrambi, finiti dall’altra parte della carreggiata.

Uno di loro è morto sul colpo mentre un altro è deceduto in elisoccorso durante il trasporto in ospedale. Troppo gravi infatti i traumi riportati durante lo schianto e la successiva caduta, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione degli operatori.

Incidente a Orvieto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le squadre Anas e le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili per gli accertamenti della dinamica, gestito il traffico in piena sicurezza e ripristinato la regolare viabilità.