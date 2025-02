Un incidente che scuote la comunità

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Montefredane, in provincia di Avellino, dove un sacerdote è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. I fatti si sono verificati domenica 23 febbraio, intorno a mezzogiorno, sulla statale provinciale 242, in località Arcella. Il parroco, alla guida di una Alfa Romeo, ha invaso la carreggiata opposta, travolgendo un’auto condotta da un giovane di 30 anni, che ha riportato ferite gravi. Questo incidente ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza stradale, ma anche sul comportamento di chi riveste ruoli di responsabilità nella comunità.

Le conseguenze dell’incidente

Subito dopo l’incidente, sul luogo è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 30enne al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. I carabinieri, giunti sul posto, hanno sottoposto il sacerdote all’alcol test, il quale ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue ben oltre i limiti consentiti. Le autorità hanno quindi provveduto a ritirare la patente al religioso e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Avellino per lesioni personali. Inoltre, l’auto del sacerdote è stata sequestrata, aggiungendo un ulteriore elemento di gravità alla situazione.

La reazione della Diocesi

La notizia dell’incidente ha raggiunto rapidamente il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che ha convocato il sacerdote in Curia. Durante l’incontro, il vescovo ha comunicato la sospensione temporanea del parroco dalle sue funzioni, sottolineando la necessità di affrontare la questione con serietà. Monsignor Aiello ha anche invitato il sacerdote a prendersi cura di sé, suggerendo un ricovero in una comunità terapeutica per disintossicarsi dall’alcol. Questo episodio mette in luce non solo le problematiche legate all’abuso di alcol, ma anche l’importanza di un supporto adeguato per chi si trova in difficoltà.