Incidente stradale in A14, scontro tra due auto: morti padre e figlio

Padre e figlio di 57 e 32 anni sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la A14: la loro auto si è scontrata con un'altra vettura.

Tragedia lungo la A14, dove nel pomeriggio di domenica 19 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita a due persone, padre e figlio. La loro auto si è ribaltata dopo uno scontro con un’altra vettura e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale in A14

I fatti hanno avuto luogo all’altezza del casello di Marotta, in provincia di Forlì. Secondo quanto ricostruito, i due stavano viaggiando a bordo della loro Lancia Y per recarsi a Senigallia per lavoro quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si sono schiantati contro una Yaris.

Un impatto violentissimo che ha fatto ribaltare la loro auto più volte sulla carreggiata e che ha causato loro ferite mortali.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il loro decesso sul colpo: troppo gravi i traumi riportati durante lo scontro e il successivo ribaltamento, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale in A14: indagini in corso

I due, di origine napoletana e rispettivamente di 57 e 32 anni, erano contitolari di un cantiere navale di Fano.

A bordo della loro auto c’era anche un operaio, rimasto ferito e ricoverato all’ospedale di Ancona. Ferita anche la ragazza che era alla guida della Yaris.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia autostradale che hanno eseguito i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.