Incidente stradale in sopraelevata a Genova: morto un ragazzo di 27 anni

Un motociclista dii 27 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la sopraelevata a Genova: si è schiantato al suolo con la propria moto.

Tragedia sulla strada sopraelevata di Genova, dove nella tarda serata di martedì 7 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 27 anni. Schiantatosi al suolo mente era a bordo della sua moto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente in sopraelevata a Genova

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 23:15 in direzione ponente. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando sulla sua motocicletta quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente al suolo. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con l’automedica Golf1, la Croce blu di Castelletto e la Croce bianca genovese, l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Una volta giunto nella struttura, il passeggero è però apparso più grave ed è morto dopo i tentativi dei medici di rianimarlo. Le ferite riportate durante lo schianto si sono infatti rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione.

Incidente in sopraelevata a Genova: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi e l’effettuazione dei rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe stato autonomo ma i vigili devono ancora visionare le immagini registrate dalle telecamere per escludere il coinvolgimento di altri mezzi.