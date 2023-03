Terribile incidente stradale in trentino. Un uomo di 44 anni, Francesco Giannotta, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere finito contro un guard rail.

Incidente stradale, moto contro il guard rail: Francesco è morto a 44 anni

Tragico incidente stradale in Trentino. Francesco Giannotta, di 44 anni, è morto dopo essere finito con la sua moto contro un guard rail lungo la Statale 12 tra Sdruzzinà e Vo’ Sinistro in Vallagarina. L’uomo lascia la compagna e un figlio ventenne. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava tornando da una breve gita con due amici in Trentino, verso la sua casa nella Bassa Veronese, a Minerbe, quando si è verificato l’incidente, che è avvenuto sabato 11 marzo 2023. L’uomo viaggiava in sella alla sua Honda Cbr 600 quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo durante una semicurva, andando a sbattere contro il guard rail della corsia opposta. L’impatto è stato così violento che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma purtroppo i tentativi di salvarlo, durati 40 minuti, sono risultati vani. Sul posto c’era anche l’elicottero del Sue per portarlo all’ospedale, ma purtroppo non è servito. L’episodio fortunatamente non ha coinvolto altri motociclisti o automobilisti in transito. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto per valutare se ci sono segni di frenata o di ostacoli che possano aver destabilizzato il motociclista. L’unica certezza è che l’impatto è stato così forte che il 44enne ha perso il casco ed è rimasto sull’asfalto.