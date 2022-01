Incidente stradale nei pressi di Rieti: un’auto esce di strada, un ferito

I Vigili del fuoco di Rieti e i sanitari del 118 sono accorsi per soccorrere un ferito nell'incidente che ha visto un'auto uscire di strada.

Nella serata di venerdì 28 gennaio 2022, un’autovettura è stata coinvolta in un incidente nei pressi di Rieti. Nessuna vittima, ferito il conducente.

Incidente stradale nei pressi di Rieti, nel Comune di Leonessa

L’incidente stradale è avvenuto lungo la provinciale Sp11 nel Comune di Leonessa, in provincia di Rieti, e ha visto interessato un solo veicolo, che è uscito di strada.

Ferito il conducente dell’auto uscita di strada

Sul luogo sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’autovettura e stabilizzato il ferito, soccorso in seguito dai sanitari del 118, anch’essi accorsi per prestare le cure necessarie.

Nel 2021, aumento degli incidenti stradali in Italia

Nel 2021, gli incidenti stradali in Italia sono stati 64.162, in crescita del 26,7% rispetto al 2020.

1.238 quelli mortali, con 1.313 vittime (in aumento rispettivamente del 15,5% e del 14,1% rispetto all’anno precedente). Gli incidenti con feriti sono stati invece 26.022, con 37.268 persone interessante (in crescita rispettivamente del 26,9% e del 25,7% rispetto al 2020).

