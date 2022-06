Incidente stradale sulla Romea, schianto tra auto e tir: morto un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Romea: la sua auto si è schiantata contro un mezzo pesante.

Tragedia lungo strada statale 309 Romea, dove nella mattinata di giovedì 16 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 25 anni. Schiantatosi contro un mezzo pesante, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale sulla Romea

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 7 al km 114,000 nel territorio di Campagna Lupia, in provincia di Venezia. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato frontalmente contro un mezzo pesante. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali. Non si hanno notizie invece delle condizioni del conducente del tir.

Incidente stradale sulla Romea: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Chioggia, che hanno effettuato i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni (Mestre e Chioggia) e anche dopo le 10 si sono registrate lunghe code.