Incidente stradale sulla via Casilina, moto contro trattore: una vittima

Un ragazzo di 34 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la via Casilina: la sua moto si è schiantata contro un trattore.

Tragedia sulla via Casilina, dove nella mattinata di mercoledì 22 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 34 anni. La sua moto si è schiantata contro un trattore e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente stradale sulla via Casilina

I fatti si sono verificati intorno alle 11:30 nel territorio di Palestrina. Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto Honda Cbr quando, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro un trattore con rimorchio che stava attraversando l’incrocio della SR6 da via Colle del Verdone.

A causa del violento impatto, il centauro è stato sbalzato dalla sella e ecaraventato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante lo scontro, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Illeso invece il conducente del trattore.

Incidente stradale sulla via Casilina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Palestrina che hanno isolato l’area del sinistro chiudendo temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La circolazione è stata deviata sulla viabilità locale del Comune dei Monti Prenestini.