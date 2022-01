Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta: morto Andrea Soligo, padre di 25 anni

Un operaio di 25 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Tezze del Brenta: lascia la moglie e due figli.

Tragedia a Tezze sul Brenta, dove nella mattinata di mercoledì 5 gennaio 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un ragazzo di 25 anni. L’uomo è precipitato facendo un volo di almeno tre metri che si è rivelato fatale.

Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta

I fatti si sono verificati presso la Fem Impianti di via Sole 27. Secondo quanto ricostruto, Andrea Soligo, questo il nome della vittima, stava lavorando su una scala quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel vuoto per almeno tre metri per poi schiantarsi sul suolo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 da parte dei colleghi che erano con lui e che hanno assistito alla caduta.

Gli operatori giunti sul posto hanno constatato la gravità delle sue condizioni e del trauma cranico ripotato per poi trasferire il giovane presso l’ospedale di Bassano del Grappa. Nonostante la corsa, purtroppo è sopraggiunto il decesso poco dopo l’arrivo.

Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 e il magistrato di turno. Eseguiti i rilievi necessari, le autorità dovranno ora chiarire la dinamica dell’accaduto e verificarre se le norme di sicurezza siano state rispettate.

Andrea viveva a Vedelago con la moglie Giorgia e i due figli. “È come se avessi perso un fratello, scusate, ma non riesco a dire di più, credo sia comprensibile. È una cosa che ha travolto tutto e tutti“, ha affermato la cognata Jessica.