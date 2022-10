Incidente sul lavoro a Verona: operaio di 40 anni travolto e ucciso da un mezzo in manovra

L'ennesimo incidente sul lavoro del 2022 toglie la vita ad un altro operaio italiano: un elettricista di Verona è morto investito da un mezzo pesante

Il 2022 è stato un anno davvero nero per l’Italia dal puinto di vista degli incidenti sul lavoro. Tantissimi operai hanno perso la vita a causa delle scarse condizioni di sicurezza delle aziende del nostro Paese. Nella giornata di oggi si è verificato un ennesimo episodio: un elettricista di 40 anni è stato investito da un mezzo pesante in manovra, ed è rimasto ucciso.

Verona, incidente sul lavoro: muore un elettricista di 40 anni

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre, a Montorio, una frazione della città di Verona. Sfortunato protagonista della vicenda, un operaio 40enne, elettricista di professione, che è stato investito da un mezzo pesante in manovra. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo nel parcheggio esterno di una ditta di silicati, in cui stava lavorando in quel momento.

L’intervento di primo soccorso e le indagini della polizia

Alcuni operai presenti sul luogo dell’incidente, si sono subito accorti di quanto era accaduto e hanno provato ad intervenire.

Anche l’arrivo dei sanitari del 118, però, si è rivelato inutile e intempestivo: l’elettricista è morto sul colpo. Al momento sono in corso accertamenti dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera e dei Carabinieri.