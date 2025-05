Un grave infortunio sul lavoro

Un operaio di 61 anni, di nazionalità straniera, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro ad Ancona, precipitando da un’impalcatura alta tre metri. L’incidente è avvenuto all’interno dello stabilimento della Fincantieri, situato nel porto della città, intorno alle ore 12. L’uomo, mentre era impegnato a lavorare su uno scafo, ha perso l’equilibrio ed è caduto, battendo la testa durante la caduta.

Le condizioni di salute dell’operaio sono subito apparse critiche, tanto che all’arrivo dei soccorritori non era cosciente.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza di servizio fisso presso la Fincantieri. L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette con un codice rosso traumatico, segno della gravità della situazione. Una volta arrivato al pronto soccorso, è stato sottoposto a tutte le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni e valutare l’entità delle lesioni riportate.

La sicurezza sul lavoro in discussione

Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori ad alto rischio come quello della cantieristica navale. Le cadute dall’alto rappresentano una delle principali cause di infortuni sul lavoro e, nonostante le normative vigenti, continuano a verificarsi episodi gravi. È fondamentale che le aziende adottino misure preventive più efficaci e che i lavoratori siano adeguatamente formati per ridurre al minimo i rischi. La speranza è che l’operaio possa recuperare completamente, ma questo episodio deve servire da monito per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza di tutti gli operai.