Incidente sul lavoro ad Iseo: operaio schiacciato contro una trave

L'operaio, vittima dell'incidente sul lavoro, era salito su una gru: il cestello non si è fermato ed è rimasto schiacciato sotto una trave

Quello avvenuto nel corso della mattinata di ieri, lunedì 24 Aprile, è l’ennesimo incidente sul lavoro di questi primi mesi del 2023. Il dramma è stato vissuto ad Iseo, piccolo comune della provincia di Brescia, dove un operaio di 42 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato sotto una trave.

Iseo, incidente sul lavoro: operaio 42enne rimane schiacciato contro una trave

L’uomo, un indiano di 42 anni residente a Castiglione delle Stiviere, stava lavorando come dipendente di una ditta esterna presso la sede della Nulli, azienda situata in viale Europa ad Iseo. Erano circa le 10 della mattina, quando l’uomo, appena salito sul cestello di una gru, è stato protagonista sfortunato di un malfunzionamento. Il cestello, infatti, non ha frenato la sua corsa verso l’alto e il 42enne è rimasto schiacciato sotto una trave.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto è immediatamente giunto un elicottero dell’elisoccorso, oltre ai Carabinieri del Radiomobile di Chiari che hanno subito iniziato ad effettuare tutti i rilievi del caso. I medici del 118 hanno trasportato l’indiano agli Spedali di Brescia, dove l’uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni di salute.