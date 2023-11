Un operaio di 60 anni è morto questa mattina a Roma nell’ennesimo tremendo incidente sul lavoro avvenuto in Italia in questo 2023. L’uomo, secondo le prime informazioni che trapelano, sarebbe rimasto schiacciato da una pesante trivella caduta da un camion.

Incidente sul lavoro a Roma: cosa è successo

Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 20 novembre, all’altezza del civico 46 di via Ludovisi a Roma. Secondo quanto si apprende, un operaio di 60 anni sarebbe morto schiacciato da una trivella. Il macchinario sarebbe servito per dei lavori geologici a ridosso delle fondamenta di un palazzo della via. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano, sembra che la trivella sia caduta da un camion travolgendo l’operaio che era più vicino.

Incidente sul lavoro a Roma: i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle ore 7, quando alcuni colleghi dell’operaio, avendo visto l’accaduto, si sono affretati a chiamare i soccorsi. I medici del 118 si sono presentati sul posto e hanno provato in tutti i modi a rianimare il 60enne, senza però riuscirci. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo decesso.