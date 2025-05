Un pomeriggio di adrenalina e imprevisti

Oggi, il Monte Grappa ha fatto da sfondo a un evento di grande richiamo per gli appassionati di parapendio, il “Trofeo delle regioni”. Tuttavia, la giornata di competizione si è trasformata in un dramma quando tre piloti sono stati coinvolti in incidenti che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Verso le 13.25, è giunta la prima segnalazione di un pilota precipitato in un’area boschiva a Caluga, nei pressi dell’alta via del Tabacco, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Interventi rapidi e coordinati

Un’eliambulanza di Treviso emergenza è stata immediatamente mobilitata per recuperare il pilota, un trentenne di Trento, che ha riportato una sospetta frattura alla gamba. L’equipe medica, calata con un verricello, ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportarlo all’ospedale di Vicenza. Mentre i soccorritori si occupavano di questo primo intervento, un’altra squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stata dirottata verso Borso del Grappa per assistere una pilota caduta sul Monte Legnarola.

Le condizioni dei piloti coinvolti

La giovane pilota, una 23enne di Vigone, ha subito un impatto sul prato e ha riportato sospetti traumi all’anca e alla schiena. Anche in questo caso, l’equipe medica ha agito rapidamente, imbarellandola e trasportandola in elicottero verso Treviso. Infine, alle 17.30, un terzo intervento ha avuto luogo per un altro pilota, un 49enne polacco, che ha subito un politrauma dopo una caduta avvenuta subito dopo il lancio a Pieve del Grappa. Anche lui è stato trasportato in eliambulanza verso l’ospedale di Treviso.

Questi eventi mettono in luce i rischi associati a uno sport affascinante ma potenzialmente pericoloso come il parapendio. La giornata, che doveva essere dedicata alla competizione e al divertimento, si è trasformata in un momento di grande tensione e preoccupazione per i partecipanti e gli organizzatori. Gli interventi rapidi e coordinati dei soccorsi hanno, tuttavia, dimostrato l’importanza della preparazione e della professionalità in situazioni di emergenza.