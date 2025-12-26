Incidente sulla Seggiovia a Piancavallo: Uomo in Gravi Condizioni Trasportato d'Emergenza

Un tragico incidente occorso a Piancavallo ha avuto gravi ripercussioni su un giovane lavoratore di una baita.

Il giorno della vigilia di Natale ha registrato un tragico evento<\/strong> a Piancavallo, in provincia di Pordenone. Un incidente sulla seggiovia ha coinvolto un giovane di 32 anni, dipendente di un ristorante in quota, che ha riportato gravi ferite. Le condizioni iniziali erano critiche, ma i medici hanno osservato un lieve miglioramento, anche se il giovane rimane in stato critico.

<\/p>

La dinamica dell’incidente<\/h2>



L’incidente si è verificato sulla seggiovia Tremol, dove una violenta raffica di vento<\/strong> ha creato una serie di circostanze sfortunate. La rete di protezione, progettata per garantire la sicurezza dei passeggeri, è stata sollevata dal vento, intrappolando il giovane su un seggiolino a tre posti.<\/p>

Il momento cruciale<\/h3>



Dopo la partenza della seggiovia, la rete si è impigliata a una delle scarpe del dipendente, provocando un effetto drammatico: l’uomo è stato trascinato fuori dal seggiolino. Fortunatamente, il suo giubbotto si è bloccato, ritardando la caduta. Tuttavia, il manovratore, accortosi dell’accaduto, ha bloccato immediatamente l’impianto, ma il giovane è rimasto sospeso per alcuni secondi a un’altezza di otto metri.<\/p>

Quando finalmente la giacca ha ceduto, il giovane è precipitato, non sulla rete di protezione come si sarebbe potuto sperare, ma sulla piattaforma in cemento di un pilone vicino. Purtroppo, la neve presente non ha attutito l’impatto, causando fratture multiple e gravi traumi interni<\/strong>.<\/p>

Le operazioni di soccorso<\/h2>



Le condizioni meteorologiche avverse, in particolare il forte vento, hanno ostacolato l’intervento dell’elicottero di soccorso. Pertanto, il ferito ha dovuto attendere l’arrivo di un’ambulanza, con cui è stato trasportato all’ospedale di Udine per un intervento chirurgico urgente.<\/p>

Indagini in corso<\/h3>

A seguito dell’incidente, la Procura di Pordenone ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli ispettori dell’Azienda sanitaria, insieme ai carabinieri, stanno esaminando sia la rete di protezione che il seggiolino dell’impianto di risalita, ora sotto sequestro per le indagini.<\/p>

In un colpo di scena, poche ore dopo l’incidente, una forte nevicata ha ricoperto l’area, rendendo la base del pilone meno visibile, ma forse anche contribuendo a ridurre l’impatto del giovane al suolo.<\/p>