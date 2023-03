Natale Parisi è il camionista di 65 anni morto nell’incidente avvenuto domenica 12 marzo sull’autostrada A1 Roma-Napoli, poco dopo il casello di Ferentino. L’uomo è stato travolto da un’auto mentre era sceso dal mezzo.

Incidente sull’A1, Natale Parisi è il camionista travolto da un’auto

Natale Parisi è il camionista 65enne morto nell’incidente avvenuto domenica 12 marzo sull’autostrada A1 Roma-Napoli, poco dopo il casello di Ferentino, in provincia di Frosinone. Originario di Fiumedinisi, in provincia di Messina, è stato travolto da un’automobile dopo che era sceso dal suo mezzo. La tragica notizia si è diffusa rapidamente e sono stati condivisi moltissimi messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e conoscenti. “Ciao zio, così ti chiamavo. Dopo tanti sacrifici lontano dalla famiglia, ora che potevi goderti un meritato riposo, questa terribile disgrazia. La vita è ingiusta non doveva andare così! Resterai sempre vivo nei miei ricordi” ha scritto Simona. “Che duro lavoro quello del camionista! Capita di mancare nelle ricorrenze più importanti, di perdersi traguardi importanti dei propri figli, di non dormire la notte, di mancare da casa per settimane, di stare sempre vigile al volante. Sono scelte di vita, ma se poi finisce così è ancora più ingiusto. Continua a sorridere” è il messaggio di Irene.

L’incidente sull’A1 in cui è morto Natale Parisi

L’incidente in cui ha perso la vita Natale Parisi si è verificato nella mattinata di domenica 12 marzo. Il 65enne era alla guida del suo tir e si è fermato in una piazzola al lato della carreggiata. L’uomo è sceso dal mezzo per dare il cambio al collega ma è stato travolto da un’auto, per cause ancora da accertare. L’auto si è poi scontrata con altre due vetture. Purtroppo per il camionista non c’è stato nulla da fare. Altre persone sono rimaste coinvolte e sono state soccorse e portate in ospedale.