Incidente sull’A8, morta una donna: era appena atterrata a Malpensa per vedere il figlio

Una donna di 64 anni è rimasta vittima di un incidente che si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 26 marzo, sull’autostrada A8 ad Origgio, in provincia di Varese. Con lei c’era anche il marito, che è in gravissime condizioni. I due erano appena atterrati all’aeroporto di Milano Malpensa per incontrare il figlio. Erano partiti da Buenos Aires ed erano diretti a Verona. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 in direzione Milano, più precisamente nel tratto tra Legnano e il bivio per l’autostrada A9 Como-Chiasso. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro automobili.

La dinamica dell’incidente

L’auto della coppia argentina è stata travolta da un van Mercedes, un’auto noleggiata con conducente. L’uomo alla guida del furgoncino è in gravissime condizioni ed è stato ricoverato all’ospedale di Legnano. In totale sono rimaste coinvolte dodici persone, 9 delle quali hanno riportato ferite lievi. La centrale operativa dell’agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato medici e paramedici del 118 con tre ambulanze, un’auto medica e un elicottero. La donna è morta sul colpo. L’autostrada A8 è rimasta chiusa per quattro ore.