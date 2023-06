All’alba di questa mattina si è verificato un terribile incidente sull’autostrada A16. Un bus è finito in una scarpata. I passeggeri hanno rilasciato le loro testimonianze.

Incidente sull’autostrada A16, le testimonianze: “Stavamo tutti dormendo”

“Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata” è la testimonianza di uno dei passeggeri del bus finito in una scarpata a causa di un tamponamento avvenuto questa mattina sull’A16, all’altezza di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. A parlare un giovane di Lecce, che era diretto a Roma per poi spostarsi a Firenze. Ha una brutta contusione alla spalla, come tanti altri passeggeri che erano insieme a lui. L’autobus è partito alle 23 di ieri da Lecce e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Tiburtina della Capitale alle 7.

Incidente sull’autostrada A16, le testimonianze: “Siamo miracolati”

“Miracolati: insieme a mio figlio e alla sua ragazza e altre 36 persone ci siamo capovolti con il Flixbus, sfondando il guardrail e capovolgendoci in una scarpata. Fortuna che l’automezzo posizionato in senso verticale è stato frenato dalla boscaglia e la rottura di un finestrino ci ha consentito di uscire quasi tutti dall’abitacolo. All’interno scene di panico, abbiamo gattonato come dei soldati in una trincea fino a uscire dall’abitacolo. I soccorsi, vigili del fuoco, autoambulanze ed elicottero sono giunti sul posto dopo circa 20 minuti. A margine mentre ci preoccupavamo per le persone, è passato un furgone verde senza nemmeno fermarsi” è la testimonianza lasciata da un finanziere di Lecce su Facebook.