Attimi di terrore al parco divertimenti di Grona Lund, a Stoccolma, capitale della Svezia, dove almeno una persona è morta mentre molte altre sono rimaste ferite: l’incidente è avvenuto quando un treno è deragliato sulle montagne russe. È quanto riferito dall’agenzia di stampa TT che ha citato un portavoce del luna park

Secondo l’emittente pubblica svedese SVT, alcuni testimoni oculari hanno raccontato che le montagne russe Jetline sono deragliate durante una corsa. A seguito dell’incidente, il posto è stato subito raggiunto da ambulanze, camion dei vigili del fuoco e un elisoccorso. L’agenzia Reuters ha scritto che le autorità stanno indagando sull’accaduto. Intanto, il Grona Lund – che vanta una storia lunga 140 anni – rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni.

Sul luogo della tragedia, era presente anche la giornalista Jenny Lagerstedt che si trovava al luna park con la famiglia. La reporter ha rivelato di aver sentito un forte rumore metallico e di aver visto tremare la struttura dei binari. L’incidente ha profondamente spaventato i suoi figli, ha scritto Reuters.

Le montagne russe del parco divertimenti svedese possono raggiungere i 90 km/h e si trovano a circa 30 metri di altezza. Ogni anno, accolgono oltre un milione di visitatori.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stata registrata la presenza di una vittima e di almeno 14 feriti, inclusi alcuni bambini. Il bilancio del sinistro che ha coinvolto le montagne russe al Grona Lund di Stoccolma, tuttavia, è ancora provvisorio.

Oltre al bilancio preliminare diffuso dall’agenzia di stampa TT che ha citato di gestori del luna park, l’emittente Svt ha comunicato che, dei 14 feriti, sette sono stati trasportati e ricoverati in ospedale.

In merito all’incidente, i soccorritori accorsi al parco divertimenti hanno precisato che un vagone delle montagne russe ha deragliato, facendo cadere alcune persone che si trovavano sull’attrazione e intrappolandone altre.

“Quello che è accaduto è tragico e scioccante e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta”, ha commentato Annika Troselius, portavoce del Grona Lung alla Svt.

tragisch ongeval achtbaan Stockholm

Er heeft zich een ongeval voorgedaan in een achtbaan bij #GrönaLund in #Stockholm. Zondagochtend om 11.40 uur werden politie, hulpdiensten en ambulance opgeroepen. In totaal werden 14 mensen getroffen door het ongeval – zeven worden voor hun… pic.twitter.com/RZvB9FCcXu

— 🇧🇪 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 🌪️ (@CristofWeather) June 25, 2023