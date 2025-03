Incidente stradale questa mattina in tangenziale Ovest a Milano, code chilometriche e traffico in tilt.

Incidente in tangenziale a Milano: code chilometriche e traffico bloccato

Segnalate code di oltre 3 chilometri sulla Tangenziale Ovest di Milano per via di un’incidente avvenuto intorno alle ore 8.00 tra una moto e un’auto. A segnalare la lunga coda è MilanoSerravalle, ovvero l’ente che gestisce la strada. Il sinistro è avvenuto nel tratto fra l’uscita 2 per la Galleratese e l’uscita 3 di San Siro Settimo Milanese.

Due persone sono rimaste ferite

Poco prima delle 8 di questa mattina, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, coinvolte un’auto e una moto. Non ci sono fortunatamente vittime, solamente due feriti (non gravi), di 52 e 53 anni. Sul posto sono interventi subito i soccorsi, un’ambulanza di padana emergenza e un’automedica dell’Att di Milano. Come detto i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Assago. Da segnalare un secondo incidente avvenuto intorno alle 9 fra l’A4 e la Tangenziale Ovest. Sul posto i Vigili del Fuoco, al momento non ci sono informazioni su vittime o feriti.