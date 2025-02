Violento scontro tra auto e moto in via Pitagora a Casnate Con Bernate: l'incidente è avvenuto alle 15.45 di oggi.

Grave incidente stradale a Casnate Con Bernate. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio, intorno alle 15.45, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Pitagora. A bordo della moto viaggiava una coppia, un uomo e una donna, che ha riportato ferite molto gravi. L’impatto li ha sbalzati per diversi metri, facendoli cadere violentemente sull’asfalto.

Drammatico incidente in moto: gravi uomo e donna sbalzati a terra

L’uomo, 40 anni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda con l’elisoccorso partito da Bergamo. La donna, invece, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di San Fermo della Battaglia. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma le condizioni dei due feriti restano critiche.

Sul luogo dell’incidente, in via Pitagora, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Fino Mornasco e della Croce Rossa di Grandate per prestare le prime cure.

Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni del conducente dell’auto coinvolta nello schianto. Non è chiaro se abbia riportato ferite o se sia rimasto illeso.

Drammatico incidente in moto: le indagini

Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, e i volontari della Protezione Civile del Lario, che hanno gestito la viabilità per garantire la sicurezza della zona.