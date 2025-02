Incidente in Tangenziale a Napoli: motociclista rimane ferito, 57enne sotto i...

Un motociclista ha riportato delle ferite in seguito a un incidente verificatosi sulla Tangenziale di Napoli, nelle vicinanze dell’uscita di via Cilea. Nello schianto è stata coinvolta una donna di 57 anni, che risulta attualmente indagata.

Incidente in Tangenziale a Napoli: motociclista ferito, 57enne denunciata

Stando alle ricostruzioni, la donna avrebbe effettuato un sorpasso sulla destra, colpendo la moto e causando il sinistro. Dopo l’incidente, la conducente avrebbe lasciato il luogo senza prestare soccorso. Tuttavia, le forze dell’ordine si sono immediatamente messe al lavoro per individuarla.

Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della Tangenziale, riuscendo a risalire al veicolo della donna coinvolta nell’incidente.

Al momento, non sono disponibili informazioni riguardo le condizioni di salute del motociclista.

Incidente in Tangenziale a Napoli: le indagini

La donna di 57 anni è stata denunciata per omissione di soccorso e multata per aver effettuato un sorpasso vietato sulla destra. Inoltre, le forze dell’ordine hanno disposto il ritiro immediato della patente, avviando la procedura per la sua sospensione e applicando una decurtazione di 10 punti.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire in modo più preciso la dinamica dell’incidente.