Un tir con rimorchio è finito fuori strada questa mattina sul Raccordo Salerno–Avellino, provocando la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Salerno e importanti rallentamenti lungo la viabilità. L’incidente, autonomo e senza altri mezzi coinvolti, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle autorità per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione del traffico a Fisciano.

Tir esce di strada sul Raccordo Salerno-Avellino: soccorsi e gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con l’ambulanza India dei volontari de “La Solidarietà” di Fisciano, che hanno prestato assistenza al camionista, trasportandolo in ospedale per gli accertamenti del caso. Come riportato da Fanpage, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Le squadre Anas, gli ausiliari del traffico e la Polizia Stradale hanno coordinato la gestione della viabilità e i rilievi, mentre il soccorso stradale si è occupato della rimozione del mezzo. L’incidente ha provocato significativi rallentamenti e code lungo il raccordo, in particolare prima dell’uscita di Fisciano, fino al ripristino della normale circolazione.

Tir esce di strada sul Raccordo Salerno-Avellino

Questa mattina, venerdì 6 febbraio, un tir con rimorchio ha perso il controllo lungo il Raccordo Autostradale Salerno–Avellino, in direzione Salerno, poco dopo l’uscita di Fisciano, al km 9,300. Il mezzo pesante è finito nel canale laterale alla carreggiata, facendo girare la cabina su sé stessa e bloccando l’intera strada.

A causa dell’incidente, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa, con uscita obbligatoria a Fisciano, per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona. Al momento, la dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma non risultano coinvolti altri veicoli, trattandosi quindi di un incidente autonomo.