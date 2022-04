Incidente tra auto e bici a Fiumicino: morta una donna, traffico nei pressi dell’aeroporto

Incidente tra un’auto e una bici a Fiumicino si è concluso con la morte di una donna. Il sinistro ha causato un intenso traffico nei pressi dell’aeroporto.

Un tragico incidente tra un’auto e una bici a Fiumicino si è concluso con la morte di una donna. Il sinistro ha causato un intenso traffico nei pressi dell’aeroporto.

Incidente tra auto e bici a Fiumicino: morta una donna e traffico in zona aeroporto

Nel pomeriggio di venerdì 22 aprile, un drammatico incidente stradale si è consumato in via dell’Aeroporto a Fiumicino nel momento in cui un’auto e una bicicletta di sono scontrate tra loro. Lo schianto ha causato la morte sul colpo della ciclista, rinvenuta già priva di vita quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro.

L’impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, si è verificato sulla strada statale 296 della Scava, in prossimità di via Falzarego.

In seguito all’incidente, sono stati prontamente allertati i sanitari del 118 e gli uomini delle forze dell’ordine. Raggiunto il posto, i paramedici che viaggiavano a bordo di un’ambulanza hanno tentato di prestare soccorso alla donna che, tuttavia, è deceduta per la gravità dei traumi e delle ferite riportate dopo essere stata sbalzata dalla sua bici ed essere violentemente caduta contro l’asfalto.

Insieme ai paramedici, erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Fiumicino e i tecnici Anas che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno gestito i disagi alla circolazione generati in via dell’Aeroporto.

La strada, infatti, è stata chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del chilometro 4.

L’incidente è stato comunicato anche da Luceverde Roma che ha segnalato la presenza di code tra Fiumicino e Ponte della Scala in direzione Ostia.

Sindaco di Fiumicino, il post di cordoglio su Facebook

In merito alla drammatica vicenda, si è espresso il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Il primo cittadino ha scritto un post sul suo account Facebook che riporta le seguenti parole: “La donna stava attraversando la strada tenendo per mano la sua bicicletta ed è stata investita da un’auto che si era fermata ma che è stata, a sua volta, tamponata da un altro veicolo.

Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia della donna vittima. Via dell’Aeroporto è momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e le auto vengono deviate su via della Scafa. Per chi arriva dall’aeroporto, l’uscita è quella di Fiumicino Sud, mentre per chi arriva da Ostia l’uscita è immediatamente dopo il ponte della Scafa. Rivolgo un appello agli automobilisti che arrivano o devono dirigersi verso l’aeroporto a preferire il Grande Raccordo Anulare e ad evitare di dirigersi verso via della Scafa e via dell’aeroporto fino a quando non sarà ristabilita la normale viabilità”.