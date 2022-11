Incidente tra auto e moto a Torino: morto 56enne, feriti una ragazza incinta e il suo compagno

Torino, grave incidente tra auto e moto: morto un centauro, feriti una giovane di 23 anni incinta e il suo fidanzato.

Grave incidente tra auto e moto avvenuto nel pomeriggio dello scorso 31 ottobre sulla strada provinciale 82 a Monteleghe (Torino). I due mezzi si sono scontrati e nel sinistro ha perso la vita un centauro di 56 anni. La vittima risponde al nome di Francesco Lavigna.

Feriti una ragazza di 23 anni incinta assieme al suo fidanzato. Il signor Lavigna era originario di Favria e stava percorrendo la strada presso cui è morto sulla sua moto Yamaha in direzione del centro del paese. Lo scontro è avvenuto con una Renault Scènic che andava sulla direzione opposta. Le cause della tragedia sono ancora da accertare.

Incidente tra auto e moto: la Renault stava imboccando una strada secondaria

Secondo le prime informazioni rese note subito dopo l’incidente, sembra che la Renault stesse svoltando a sinistra per imboccare una stradina secondaria.

A bordo della vettura vi erano una 23enne in dolce attesa e il suo compagno di 25 anni.

I due ragazzi feriti in modo non grave

Come informa FanPage, i due ragazzi sono rimasti feriti in maniera non grave. Sono state in seguito soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Ivrea. Dopo aver ricevuto le opportune cure, entrambi hanno potuto lasciare la struttura sanitaria. Nulla da fare, purtroppo, per Francesco Lavigna.