L'appello della quasi mamma Sarah-Jayne Snow, incinta dopo aver dormito con uno sconosciuto in vacanza a Tenerife

Arriva dal Regno Unito la vicenda di una donna che resta incinta dopo aver dormito con uno sconosciuto in vacanza a Tenerife ma non sa chi sia: ora la ragazza scozzese chiede aiuto per conoscere l’identità dell’uomo ma pare sia morto. Il suo appello è semplice: “Aiutatemi a trovare il padre di mio figlio”.

Incinta dopo una vacanza a Tenerife

La 30enne scozzese Sarah-Jayne Snow è rimasta incinta di un ragazzo con il quale aveva avuto una relazione durante una vacanza a Tenerife. Lei ha deciso di tenere il bambino ed è in procinto di darlo alla luce ma non sa chi sia effettivamente l’uomo con cui ha dormito ed ha lanciato un accorato appello su TikTok. E da quanto si apprende quel video pubblicato sui social è diventato presto virale. Di quanto? Ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni. Purtroppo, secondo alcuni media, c’è stato anche qualcuno che ha risposto alla chiamata della donna, ma er dire una cosa terribile se vera.

La terribile notizia sul padre del nascituro

Pare che secondo alcuni utenti social il padre del bambino sia un 19enne morto in un incidente. I tabloid spiegano che la coppia si era conosciuta nella zona della movida di Veronica’s dopo aver esagerato con i beveraggi e dopo essere andati a letto insieme “hanno scelto di non scambiarsi i numeri di telefono” e di non dirsi i nomi.