Incontro M5S-Confindustria, la questione del Reddito di Cittadinanza

Dopo l’incontro con la Cgil, il M5S si è confrontato con Confindustria sulle questioni relative alla manovra del governo Meloni.

Ma quale condivisione sul tema del Reddito di cittadinanza ?

Incontro M5S-Confindustria

Dopo l’incontro con la Cgil, il M5S si è confrontato con Confindustria sulle questioni relative alla manovra del governo Meloni. Al termine dell’incontro con il Presidente di Confindustria – presso la sede del M5S – Giuseppe Conte ha tirato le somme di quanto emerso dopo oltre un’ora di confronto:

“Abbiamo avuto con il presidente Bonomi un ampio confronto sulla situazione economico sociale attuale, sul quadro attuale e sulle prospettive future.

Ovviamente, oggetto dell’incontro è stato anche uno scambio di valutazioni sulla manovra predisposta dal governo. Senza voler forzare le valutazioni di Confindustria, mi sembra che condividiamo sulla mancanza di visione in questa manovra” ha detto il leader del M5S ai giornalisti.

Conte: “Condivisione di un sistema di protezione sociale”

“Poi, c’è la condivisione della necessità di un sistema di protezione sociale” – ha proseguito Conte– in un momento come questo non ha alcun senso, se addirittura non prevedi alcun investimento per il sud dove tradizionalmente manca lavoro, smantellare il sistema di protezione sociale, una cintura di sicurezza per le persone in difficoltà.

Ovviamente, la direzione per noi è lavorare invece sulle politiche attive e migliorare il loro sistema. Da questo punto di vista è stato un incontro molto proficuo” .Riguardo il tema sociale, non è un mistero che sulla questione del mantenimento del Reddito di Cittadinanza il M5S punta gran parte della sua opposizione a questo governo.

La posizione di Bonomi sul Reddito di Cittadinanza

Quale convergenza con Confindustria su questo tema, considerato il giudizio negativo che a più riprese Bonomi ha espresso nel corso di vari interventi del passato? Il leader di Confindustria ha sempre sottolineato l’esigenza di rivedere questa misura di protezione sociale.

Nella sua dichiarazione resa ai giornalisti dopo l’incontro con Bonomi Conte non ha menzionato nello specifico il reddito di cittadinanza ma soltanto pochi giorni prima il leader di Confindustria aveva, manifestato per l’ennesima volta l’esigenza di rivedere questo strumento durante un suo intervento a Modica (provincia di Ragusa):

“Reddito di cittadinanza si, ma come strumento di contrasto alla povertà, deve essere modificato perché nei fatti non è uno strumento di politica attiva del lavoro”.