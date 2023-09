Putin e Kim Jong-un: un incontro per rafforzare la solidarietà tra Russia e ...

Putin e Kim Jong-un: un incontro per rafforzare la solidarietà tra Russia e ...

Il presidente russo Putin e il leader coreano Kim Jong-un si sono incontrati a Vostochny, Russia, per discutere di diversi questioni

Putin e il leader nordcoreano si sono incontrati a Vostochny, Russia, per discutere di vari argomenti, tra cui la cooperazione militare e l’assistenza nella costruzione di satelliti.

Russia: l’arrivo di Kim Jong-un e l’atteso incontro

Kim Jong-un è arrivato in treno vicino all’edificio di assemblaggio del centro spaziale, è stato accolto da ministro delle Risorse naturali Alexander Kozlov e dal capo del Dipartimento del Protocollo di Stato del Ministero degli Esteri russo: Igor Bogdashov. Gli incontri hanno riguardato la cooperazione bilaterale, economia, affari commerciali, situazione regionale e affari internazionali.

Putin e Kim Jong-un si sono incontrati al cosmodromo di Vostochny in Russia. Hanno avuto colloqui durati complessivamente due ore, seguiti da una cena ufficiale con brindisi alla cooperazione e all’amicizia tra le nazioni. Kim Jong-un è arrivato in treno e l’incontro è stato descritto come un passo verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Gli obiettivi comuni dei due Paesi

Peskov ha dichiarato che i colloqui si concentreranno sulla cooperazione bilaterale, con discussione su commercio, economia, scambi culturali, e affronteranno anche questioni regionali e internazionali.

Putin aiuterà la Corea del Nord per lo sviluppo del programma satellitare e i due leader discutono di varie questioni, tra cui la cooperazione militare. Kim sostiene la Russia nella lotta contro l’imperialismo e apprezza il suo impegno per la difesa della sovranità.