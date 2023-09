Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni si esprime duramente contro il Superbonus. Favorevole dunque alla linea di limitazioni all’incentivo adottata dal governo.

Superbonus: le parole di Gentiloni

Da Bruxelles Paolo Gentiloni sposa la linea del governo, spingendo verso un’eliminazione del Superbonus. Ecco le sue parole: “Noi abbiamo sempre sollecitato tutti i Governi, nei modi che ovviamente ciascuno sceglie a livello nazionale, a eliminare le misure straordinarie che erano state introdotte sia per il Covid che per i prezzi dell’energia. Per la ragione molto semplice che queste misure non solo hanno un costo economico che nel tempo è difficile sostenere ma anche perché sono misure che nel medio periodo rendono più difficile la riduzione dell’inflazione, che è nell’interesse dell’economia europea e di tutte le famiglie.”

La sua visione è dunque molto chiara. Aggiunge a conclusione: “Quindi direi che il discorso sul Superbonus fa parte di questo discorso generale di misure che sono state considerate come misure straordinarie prese in momenti straordinari e che gradualmente è giusto eliminare.”

La replica di Conte

Dura e immediata è stata la replica del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, il quale ha dichiarato: “Finiamola con le menzogne. Quella del governo è una campagna vigliacca per mascherare i propri fallimenti.

Ha dunque aggiunto l’ex premier: “Non c’è alcun buco nel bilancio dello Stato. Piuttosto c’è nel portafogli degli italiani a causa del caro vita e Meloni fa da spettatrice».

Conclude Conte dicendo che il bonus del 110% “è stato decisivo per far salire il Pil dell’11% in due anni e ha creato un milione di posti di lavoro.”