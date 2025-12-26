Incontro tra Zelensky e Trump: Tracciare il Futuro della Pace in Ucraina

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro di grande importanza con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’appuntamento si terrà questa domenica a Mar-a-Lago, in Florida. Questo incontro si colloca all’interno di una rinnovata spinta diplomatica per porre fine al conflitto con la Russia, che perdura ormai da tempo.

Il nuovo piano di pace

La discussione tra i due leader sarà incentrata su un piano di pace che ha subito significative revisioni. Le proposte iniziali sono state ridotte da 28 a 20 punti. Zelensky ha sottolineato che l’obiettivo di questo incontro è quello di affinare ulteriormente i dettagli del piano che, secondo le sue parole, è “pronto al 90%”.

Dettagli del piano e concessioni

Tra i punti salienti del piano vi è l’intenzione di congelare la linea del fronte attuale e la rimozione dell’obbligo per l’Ucraina di rinunciare formalmente alla sua aspirazione di entrare nella NATO. Sebbene alcune delle condizioni incluse nel piano possano sembrare svantaggiose per l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che i negoziatori sono riusciti a eliminare richieste di un ritiro immediato dalle regioni contese come il Donetsk.

Reazioni e atteggiamenti da Mosca

Da parte russa, il presidente Vladimir Putin ha mantenuto posizioni ferme su richieste massimali, come il controllo totale della regione del Donbas. Tuttavia, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che i colloqui tra funzionari americani e russi continuano, con un’informativa ricevuta da Kirill Dmitriev, l’inviato economico di Putin.

Le preoccupazioni di Mosca

Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha manifestato scetticismo riguardo agli attuali sforzi di pace. Ha sottolineato che la possibilità di raggiungere un accordo finale dipende dalla volontà politica degli altri partecipanti al dialogo. Inoltre, ha avvertito che gli alleati di Kiev, in particolare nell’Unione Europea, potrebbero ostacolare il processo negoziale.

Aspettative per l’incontro

In vista dell’incontro imminente, Zelensky ha dichiarato di aver avuto conversazioni positive con i rappresentanti della Casa Bianca, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner. La preparazione del piano di pace è un lavoro incessante, come evidenziato dal presidente ucraino, il quale ha messo in risalto l’impegno delle diplomazie coinvolte per trovare una soluzione realistica e duratura.

Prospettive future

La predisposizione di un accordo di pace è fondamentale per stabilire un cessate il fuoco e garantire il rispetto delle misure concordate da entrambe le parti. Il piano include meccanismi di monitoraggio, necessari per prevenire violazioni e assicurare un equilibrio negli impegni assunti. La situazione continua a evolversi, e l’esito degli incontri di questo fine settimana potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità della regione.