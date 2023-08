Incriminazione Trump, l'ex presidente degli USA è arrivato in tribunale: "Strumentazioni senza precedenti"

Incriminazione Trump, l'ex presidente degli USA è arrivato in tribunale: "St...

A circa due anni e mezzo di distanza dai fatti avvenuti a Capitol Hill, l’ex presidente degli USA è comparso davanti al tribunale federale di Washington D.C. a seguito della sua incriminazione. Stando a quanto riporta la CNN, Trump dovrebbe dichiararsi non colpevole. I capi d’accusa che gli sono stati contestati sono quattro: Cospirazione per frodare gli Stati Uniti, Associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, Ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale e Complotto contro i diritti.

Incriminazione Trump, presente il consigliere speciale Jack Smith

Tra le persone chiave che hanno fatto la loro apparizione chiave c’è il consigliere speciale Jack Smith. Quest’ultimo era presente anche quando il procuratore speciale aveva intentato una causa per l’accusa di cattiva gestione di documenti riservati. Smith aveva inoltre definito i fatti avvenuti a Capital Hill un “assalto senza precedenti alla sede della democrazia americana”. Nel frattempo l’ex presidente Trump è stato posto sotto custodia. Da evidenziare che tra i primi scopi di questa udienza ci sarà quello di concordare le condizioni per procedere con la cauzione e che permetteranno all’ex capo della Casa Bianca di essere rilasciato fino al processo.