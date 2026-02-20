Indagine riaperta sullo Zorro Ranch: nuove rivelazioni nei file federali

Il procuratore generale del New Mexico ha disposto una nuova fase investigativa sullo Zorro Ranch dopo la pubblicazione di file federali: la decisione apre la strada a audizioni pubbliche e possibili procedimenti

La procura del New Mexico ha deciso di riaprire l’indagine su possibili illeciti collegati allo Zorro Ranch, la proprietà un tempo collegata a Jeffrey Epstein. La scelta è stata motivata dallo studio di documenti federali recentemente resi pubblici che, secondo l’ufficio del procuratore generale, contengono elementi che meritano ulteriori approfondimenti.

L’annuncio segue la costituzione in parlamento statale di una commissione d’inchiesta con mandato specifico sullo stesso fatto.

L’ufficio del procuratore ha indicato che le verifiche saranno orientate alla valutazione delle nuove evidenze emerse dai fascicoli federali.

Perché la riapertura: i documenti e la commissione

L’ufficio del procuratore ha spiegato che la riapertura dell’inchiesta risponde alle rivelazioni emerse nei fascicoli federali resi pubblici. Secondo la motivazione ufficiale, è necessario esaminare i file integrali e non redatti per verificare se emergano responsabilità locali finora non valutate.

Parallelamente, il legislatore statale ha istituito una commissione della verità, composta da quattro rappresentanti. La commissione, con potere di convocare testimoni, raccoglierà deposizioni di sopravvissute e residenti e avrà il compito di integrare le verifiche svolte dall’ufficio del procuratore.

Mandato e strumenti della commissione

Per svolgere le proprie funzioni la commissione dispone di finanziamenti pubblici per audizioni e indagini sul campo. Potrà convocare udienze pubbliche, raccogliere documenti e testimonianze e, se necessario, esercitare poteri di citazione. L’obiettivo primario è documentare le esperienze delle presunte vittime nella tenuta e chiarire eventuali rapporti tra visitatori influenti e funzionari locali. La commissione dovrà inoltre colmare possibili lacune normative che avrebbero favorito impunità, esaminando misure come la registrazione dei sex offender e i tempi di prescrizione per reati sessuali. Infine, integrerà le verifiche già avviate dall’ufficio del procuratore con deposizioni di sopravvissute e dichiarazioni di residenti.

Contesto: cosa si sa dello Zorro Ranch e delle inchieste precedenti

A complemento delle deposizioni raccolte e delle dichiarazioni di residenti, emergono elementi già noti sullo stato delle indagini. Nel 1993 Jeffrey Epstein acquistò lo Zorro Ranch dall’ex governatore Bruce King. La proprietà è nota per la sua estensione e per una residenza principale di grandi dimensioni.

Un’indagine statale avviata nel 2019 fu sospesa su richiesta delle autorità federali di New York per evitare indagini parallele. La condanna di Epstein in Florida nel 2008 e la sua morte nel 2019 hanno lasciato aperti interrogativi sul ruolo di collaboratori e frequentatori della tenuta, questioni che la commissione intende approfondire nelle audizioni successive.

Elementi già noti e nuove domande

Le nuove carte comprendono deposizioni, rapporti di agenti e corrispondenze che collegano Epstein a figure pubbliche e istituzionali del New Mexico. I documenti confermano elementi già noti e sollevano dubbi specifici sul periodo successivo alla condanna del 2008. In particolare emergono criticità sulla registrazione di Epstein come sex offender nello stato e su presunti incontri nell’area della tenuta con ospiti di alto profilo.

Diverse cause civili descrivono episodi di abuso e sfruttamento avvenuti nella proprietà, ma tali ricostruzioni non hanno comportato automaticamente capi d’imputazione penali per quegli episodi. Secondo le deposizioni, permangono incertezze sul ruolo di alcuni collaboratori e frequentatori della tenuta, aspetti che la commissione intende approfondire nelle audizioni successive. L’udienza prossima dovrebbe mirare ad acquisire prove aggiuntive e chiarire responsabilità civili e potenziali profili penali ancora non definiti.

Implicazioni politiche e giuridiche

La riapertura dell’indagine apre questioni rilevanti per la sfera pubblica e per l’azione giudiziaria. I documenti citati collegano l’imputato a donazioni, spostamenti e rapporti personali con esponenti pubblici, elementi che potrebbero essere valutati dalla commissione d’inchiesta. Dal punto di vista processuale, la commissione potrebbe richiedere atti e testimonianze per accertare eventuali conflitti d’interesse e responsabilità civili.

Il procuratore generale ha indicato che l’ufficio verificherà la giurisdizione, raccoglierà le prove disponibili e lavorerà con autorità estere per eventuali azioni penali. Secondo esperti legali, l’esame di voli, donazioni e contatti personali è cruciale per ricostruire le reti finanziarie. Dal punto di vista del paziente politico, i dati e le audizioni potrebbero influire su fiducia e trasparenza istituzionale. L’udienza prossima è attesa per acquisire ulteriori prove e chiarire profili di responsabilità ancora aperti.

Cooperazione federale e richieste di accesso ai file

L’ufficio statale ha chiesto la copia completa dei fascicoli federali e intende collaborare con partner investigativi per esaminare nuovi documenti. La disponibilità di questi atti ha indotto le autorità locali a riesaminare profili precedentemente non valutati dal punto di vista penale.

Dal punto di vista delle vittime, la trasparenza sui materiali processuali è ritenuta centrale per accertare responsabilità e per le eventuali azioni civili. Gli avvocati che rappresentano le parti lese chiedono accesso agli atti non redatti per verificare la portata delle prove e la coerenza delle testimonianze.

Le istanze pubbliche si confrontano con la necessità di procedure rigorose per tutelare i diritti degli imputati e delle presunte vittime. Il bilanciamento tra trasparenza e procedure cautelari riguarda, in particolare, l’uso di documentazione sensibile e la gestione delle deposizioni. Accesso e riservatezza restano i termini chiave nelle richieste giudiziarie.

Il caso continua a suscitare dibattito politico nello stato, anche per la presenza di nomi noti nei documenti emersi. Dal punto di vista delle istituzioni, la priorità è stabilire responsabilità penali basate su prove ammissibili in aula, secondo criteri processuali consolidati.

L’udienza prossima è attesa per acquisire ulteriori prove e chiarire profili di responsabilità ancora aperti. I sviluppi giudiziari attesi determineranno eventuali passi successivi sul piano penale e amministrativo.