Indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini

Il caso di Pierina Paganelli

Le indagini sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne brutalmente uccisa nel garage della sua abitazione a Rimini, continuano a suscitare interrogativi e preoccupazioni. L’omicidio, avvenuto la sera del 16 luglio, ha scosso la comunità locale e ha portato all’arresto del vicino di casa, Louis Dassilva, che ora si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione del giudice per le indagini preliminari (gip) riguardo alla richiesta di scarcerazione di Dassilva è attesa a breve, alimentando l’attenzione mediatica e l’interesse pubblico.

Intercettazioni e riti voodoo

Un elemento sorprendente emerso dalle indagini è un’intercettazione inedita che coinvolge Dassilva e un contatto in Senegal. In questi messaggi, l’indagato sembra invocare pratiche voodoo, chiedendo l’assistenza di un “marabout” per proteggersi dalle indagini. Felix Adado, mediatore culturale ed esperto di Africa, ha spiegato che tali riti possono includere rituali complessi, come l’uccisione di animali e l’uso del loro sangue per invocare entità che possano garantire protezione. Questa rivelazione ha sollevato interrogativi sulla psiche dell’indagato e sulle sue intenzioni nel tentativo di sfuggire alla giustizia.

Strategia e calcolo nell’azione di Dassilva

La Procura di Rimini ha sottolineato come l’uso di un codice nella lingua madre di Dassilva possa rivelare una natura strategica e calcolatrice. Secondo gli inquirenti, l’agnello menzionato nei messaggi rappresenterebbe un simbolo di intelligenza e astuzia, suggerendo che l’indagato stia cercando di ostacolare le indagini e di evitare di essere incastrato. Questo comportamento ha alimentato ulteriormente i sospetti su di lui e ha reso la situazione ancora più complessa per gli investigatori, che continuano a lavorare per fare luce su questo tragico evento.