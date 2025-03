Indagini su consigliere comunale di Brescia per maltrattamenti familiari

Il caso di Balwinder Singh

Il consigliere comunale di Brescia, Balwinder Singh, 49 anni, è al centro di un’inchiesta per maltrattamenti in famiglia. Originario dell’India e residente in Italia da 24 anni, Singh è stato eletto nella lista “Fabio Rolfi Sindaco”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il gip ha disposto l’uso del braccialetto elettronico per lui e per la moglie, vietando loro di avvicinarsi alle due figlie, già maggiorenni, attualmente in comunità.

Le accuse e le indagini

Le indagini sono scaturite da una segnalazione della scuola frequentata dalla più giovane delle figlie, che ha confidato a un’insegnante le violenze subite dai genitori. Singh è accusato di aver impedito alle ragazze di vivere secondo le consuetudini occidentali, esercitando violenza fisica per limitare i loro contatti con coetanei italiani. Inoltre, un figlio della coppia, di 26 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti delle sorelle.

Le dichiarazioni e le reazioni

Singh, che ha partecipato regolarmente alle sedute del consiglio comunale, ha dichiarato la sua innocenza a chi gli ha parlato. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che avrebbe anche espresso opinioni inquietanti riguardo all’omicidio di Saman Abbas, una giovane uccisa dai genitori in provincia di Reggio Emilia. Singh avrebbe definito l’omicidio “un’azione doverosa per preservare la reputazione sociale”. Questo ha sollevato interrogativi non solo sulla sua condotta personale, ma anche su un possibile clima di violenza e controllo all’interno della sua famiglia.

Implicazioni politiche

La situazione di Singh ha attirato l’attenzione non solo per le accuse gravi, ma anche per le implicazioni politiche che ne derivano. È previsto un confronto con i vertici della lista civica che lo ha eletto. La vicenda mette in luce la necessità di affrontare il tema della violenza domestica e delle sue radici culturali, un argomento che continua a essere di grande attualità in Italia e nel mondo.