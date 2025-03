Il tragico evento di Scampia

Il , un evento tragico ha scosso il quartiere di Scampia a Napoli: il crollo del ballatoio della Vela Celeste ha causato la morte di tre persone e ha lasciato undici feriti. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla responsabilità delle autorità locali. La Vela Celeste, un simbolo architettonico della zona, è ora al centro di un’inchiesta che ha portato alla luce gravi negligenze.

Le indagini e gli indagati

La Procura di Napoli ha recentemente notificato la chiusura delle indagini, rivelando che sono nove le persone indagate per il crollo. Tra queste figurano dirigenti del Comune di Napoli, accusati di non aver effettuato la necessaria manutenzione e di non aver ordinato lo sgombero dell’edificio prima del tragico evento. Le accuse includono omicidio plurimo colposo, crollo e lesioni, evidenziando la gravità della situazione e le potenziali responsabilità penali.

Le conseguenze e il futuro della Vela Celeste

Nonostante il crollo, le autorità hanno deciso di non abbattere la Vela Celeste. Invece, si prevede che l’edificio ospiterà servizi e un museo dedicato alla memoria delle vittime. Questa scelta mira a trasformare un luogo di tragedia in uno spazio di commemorazione e riflessione, sottolineando l’importanza della sicurezza e della manutenzione degli edifici pubblici. Gli indagati hanno ora 20 giorni per presentare le loro difese, mentre la comunità attende risposte e giustizia per le vittime di questo drammatico incidente.