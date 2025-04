Il caso del mini revolver e il ferimento di Luca Campana

La notte di Capodanno 2024, un evento tragico ha scosso la quiete di Rosazza, un comune in provincia di Biella. Emanuele Pozzolo, parlamentare, è stato coinvolto in un incidente che ha portato al ferimento di Luca Campana, un uomo di 31 anni. La dinamica dell’accaduto è ancora avvolta nel mistero, ma un elemento centrale è il mini revolver utilizzato, il cui caricamento e la natura dei proiettili sono ora al centro di un’indagine approfondita.

Contrasti tra le perizie della procura e della difesa

Durante la prima udienza, tenutasi due settimane fa, è emerso un contrasto significativo tra le perizie presentate dalla procura e dalla difesa. Raffaella Sorropago, consulente della Procura, ha affermato che i proiettili in questione sono di tipo militare, il che li renderebbe vietati per uso civile. D’altra parte, il perito della difesa, Pier Paolo Soldati, ha contestato questa affermazione, sostenendo che i proiettili non rientrano in alcuna categoria proibita per l’uso civile. Questa divergenza di opinioni ha spinto la giudice Cristina Moser a richiedere un ulteriore approfondimento.

Nomina di un perito super partes

Per fare chiarezza sulla questione, la giudice ha deciso di nominare un perito super partes, il dottor Felice Nunziata, che avrà il compito di esaminare i proiettili e fornire una valutazione imparziale. Questa decisione è stata accolta con interesse, poiché potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione del caso. Il processo, che ha già attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, riprenderà a maggio, quando sono attese ulteriori testimonianze sia da parte dell’accusa che della difesa.

Implicazioni legali e sociali del caso

Il caso di Emanuele Pozzolo non è solo una questione legale, ma solleva anche interrogativi più ampi riguardo all’uso delle armi e alla sicurezza pubblica. La presenza di munizionamento da guerra in contesti civili è un tema delicato che merita attenzione. La comunità locale, così come l’opinione pubblica, attende con ansia gli sviluppi di questa vicenda, sperando in una risoluzione che possa fare chiarezza e garantire giustizia per tutte le parti coinvolte.