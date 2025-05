Il drammatico incidente del

Il , un tragico incidente ha portato alla morte di Andrea Demattei, un giovane canoista di soli 14 anni. Il ragazzo è rimasto incastrato con la sua canoa nel fiume Entella, tra tronchi e un pilastro di un ponte. Nonostante i tentativi di soccorso, Andrea è deceduto a causa di ipotermia, dopo aver trascorso un tempo prolungato nell’acqua gelida.

Questo evento ha sollevato interrogativi sulle procedure di soccorso e sulla tempestività degli interventi da parte del personale medico e dei vigili del fuoco.

Le indagini della procura

La procura, guidata dal pubblico ministero Francesco Cardona Albini, ha avviato un’indagine per accertare le eventuali responsabilità del personale del 118 presente al momento dell’incidente. La giudice Carla Pastorini ha trasmesso gli atti al termine dell’udienza preliminare, dando il via a un fascicolo che potrebbe portare a sviluppi significativi nel caso. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una catena di errori che ha contribuito alla morte del giovane, e il pm sta valutando se il personale medico avrebbe potuto agire in modo diverso per salvare Andrea.

Le responsabilità dei soccorritori

Attualmente, sei vigili del fuoco sono sotto processo per la loro condotta durante i soccorsi. Tuttavia, i due istruttori della società di canoa che avevano accompagnato Andrea e gli altri ragazzi sono stati prosciolti. La procura sta considerando di impugnare questa decisione, sostenendo che gli istruttori avrebbero dovuto avere un ruolo più attivo nel garantire la sicurezza dei ragazzi. Le accuse nei confronti dei vigili del fuoco includono ritardi nei soccorsi e manovre scorrette, che avrebbero potuto aggravare la situazione del giovane canoista.

Le implicazioni legali e sociali

Questo caso ha suscitato un ampio dibattito sulla sicurezza nelle attività sportive acquatiche e sull’importanza di una formazione adeguata per i soccorritori. La morte di Andrea Demattei ha colpito profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi su come prevenire simili tragedie in futuro. Le indagini in corso potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle procedure di soccorso e nella formazione del personale, affinché situazioni del genere non si ripetano mai più.