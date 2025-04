Il contesto della tragedia

La morte di Liliana Resinovich, una donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi inquietanti. Il marito, Sebastiano Visintin, è attualmente indagato per il suo presunto coinvolgimento nella vicenda. La notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati ha portato a un’ondata di speculazioni e discussioni, non solo tra i media, ma anche tra la comunità locale.

Le dichiarazioni di Sebastiano Visintin

Contattato telefonicamente, Visintin ha dichiarato di trovarsi in Carinzia, nel Sud dell’Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. “Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po’ meglio, ho anche qualche problema fisico” ha affermato, cercando di mantenere la calma nonostante la pressione mediatica. Ha aggiunto: “Non sono preoccupato, la vicenda è ingigantita, vediamo…”. Queste parole rivelano un uomo che cerca di affrontare una situazione estremamente difficile, mentre le indagini continuano.

Il viaggio in Carinzia

Visintin ha spiegato di essere partito da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo un viaggio di circa due ore. “Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Nel pomeriggio andrò in sauna con i soliti amici” ha aggiunto, mostrando un desiderio di normalità in un momento di grande stress. Questo tentativo di distrazione potrebbe essere visto come un modo per affrontare il dolore e la confusione che lo circondano.

Le indagini in corso

Le autorità stanno continuando a indagare sulla morte di Liliana Resinovich, cercando di chiarire le circostanze che hanno portato alla sua tragica scomparsa. La comunità è in attesa di risposte, mentre i dettagli emergono lentamente. La figura di Sebastiano Visintin rimane al centro dell’attenzione, con molti che si chiedono quale sia il suo reale coinvolgimento nella vicenda. La situazione è complessa e delicata, e ogni nuova informazione potrebbe cambiare il corso delle indagini.